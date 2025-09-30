Soda Stereo agotó las dos funciones previstas, sumó dos más y ya agotó la tercera

El show promete recrear la esencia del grupo mediante tecnología avanzada, permitiendo la inclusión de Gustavo Cerati.

30 de Septiembre de 2025 16:05hs

Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios con el espectáculo titulado "Ecos", previsto inicialmente para el 21 y 22 de marzo de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas para estas fechas se agotaron rápidamente, lo que llevó a sumar nuevas funciones el 6 de abril, también ya con capacidad completa, y otra programada para el 4 de junio de 2026. La venta comenzó este martes, con una preventa exclusiva para tarjetas Visa del Banco Galicia.

Los boletos están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena y, tras finalizar la preventa, se podrá acceder a ellos con distintos medios de pago. Los precios fueron establecidos como sigue: $80.500 para campo parado, entre $115.000 y $207.000 en platea baja, y entre $69.000 y $103.500 en platea alta. El show promete recrear la esencia del grupo mediante tecnología avanzada, permitiendo la inclusión de Gustavo Cerati.

La agrupación liderada por Charly Alberti y Zeta Bosio subrayó que esta propuesta no buscará ser un homenaje ni un tributo. En lugar de recurrir a archivos audiovisuales o sumar invitados, la voz y guitarra de Cerati estarán presentes mediante innovadores recursos tecnológicos sin precedentes. La iniciativa apunta a unir lo irreal con lo tangible en una experiencia única para los asistentes.

El proyecto marca un nuevo capítulo tras la gira “Me verás volver” de 2007, construyendo sobre el legado de Soda Stereo como uno de los grandes exponentes del rock argentino y latinoamericano. Con esta nueva propuesta, el objetivo es llevar al público hacia momentos emblemáticos de la banda, combinando repertorio clásico con herramientas tecnológicas que enriquecen el espectáculo.