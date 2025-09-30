Milei autorizó por decreto la entrada de militares estadounidenses

La iniciativa no ha sido tratada aún por la Cámara de Diputados, motivo por el cual el Poder Ejecutivo decidió promulgar el decreto alegando la excepcionalidad de la situación y la imposibilidad de cumplir con los trámites que manda la Constitución.

30 de Septiembre de 2025 18:52hs

El Gobierno argentino, mediante el Decreto 697/2025, autorizó la entrada de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al territorio nacional entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre para participar en el Ejercicio "Tridente". Esta actividad, de carácter combinado, se desarrollará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Simultáneamente, se permitió la salida de tropas argentinas hacia Chile para el Ejercicio "Solidaridad", que tendrá lugar en Puerto Varas del 5 al 15 de octubre, como parte de un entrenamiento orientado a la coordinación en situaciones de catástrofes y desastres naturales, en cumplimiento de un acuerdo firmado en 1997.

La medida adoptada generó polémica debido a la falta de intervención previa del Congreso, conforme lo estipula la Constitución Nacional. Desde la Casa Rosada argumentaron que el proyecto fue remitido al Poder Legislativo con el propósito de someter a aprobación tanto el ingreso de fuerzas extranjeras como la salida del país de tropas nacionales. Sin embargo, la iniciativa no ha sido tratada aún por la Cámara de Diputados, motivo por el cual el Poder Ejecutivo decidió promulgar el decreto alegando la excepcionalidad de la situación y la imposibilidad de cumplir con los trámites ordinarios constitucionales.

El decreto, ya vigente, podría ser rechazado por el Congreso si así lo determinan ambas Cámaras legislativas tras la evaluación correspondiente. Para ello, la Comisión Bicameral dispone de un plazo de diez días hábiles para emitir su dictamen sobre la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En paralelo, se espera la llegada de 30 efectivos estadounidenses pertenecientes a la Naval Special Warfare (NSW), una unidad especializada en operaciones marítimas y marítimo-terrestres, enfocada en lucha antiterrorista y rescate de rehenes. Se considera parte de la élite militar de las Fuerzas Especiales de ese país.