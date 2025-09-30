Los Simpson volverán al cine en 2027 con una nueva película

La fecha del estreno del largometraje será el 23 de julio de 2027.

30 de Septiembre de 2025 13:26hs

La serie de la familia animada más famosa de la historia tendrá nuevo film en los cines de todo el mundo.

20th Century Studios ha anunciado el estreno de un nuevo largometraje para el 23 de julio de 2027. Es decir, justo 20 años después.

La noticia fue anunciada oficialmente en las redes sociales del estudio, con una imagen de Homero Simpson enganchando una rosquilla rosa con forma de número “2”.

El mensaje confirmaba lo que muchos fanáticos esperaban desde hace años.

La mano de Homero con el famoso donuts rosa que ya ha dejado la marca del azúcar sobre el fondo: “Homer quiere repetir”, avisa. Curiosamente, en el episodio 401 de la serie, Bart escribe “No esperaré otros 20 años para la segunda película”.