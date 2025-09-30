La pobreza en CABA subió 2 puntos porcentuales en un trimestre

Se contabilizan 650.000 personas en situación de pobreza, un aumento de 37.000. El índice trepó a 21,1%. El porcentaje de indigencia se ubicó en seis unidades, según el Instituto de Estadísticas porteño.

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires llegó al 21,1% en el segundo trimestre de 2025, marcando un incremento de dos puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, según el informe del IDECBA divulgado este martes. En total, se contabilizan 650.000 personas en situación de pobreza, lo que representa un aumento de 37.000 respecto de las 613.000 registradas previamente. En términos de hogares, se identificaron 228.000 en esta condición, equivalente al 16,9%. Además, la indigencia alcanzó al 6% de la población.

El estudio también refleja que 183.000 individuos se encuentran bajo la línea de indigencia, apenas 8.000 menos que los 191.000 reportados en el primer trimestre de 2025, distribuidos en 54.000 hogares. A pesar de estos incrementos trimestrales, los datos interanuales muestran una caída de la pobreza por tercer trimestre consecutivo. Según el IDECBA, esto se debe a que el crecimiento de los ingresos, tanto laborales como no laborales, supera el aumento de los precios.

Por otra parte, el informe evidencia disparidades en términos territoriales y demográficos. Los hogares de la zona sur de la Ciudad presentan un mayor impacto con una incidencia del 25,4%, mientras que aquellos con niños menores de 14 años alcanzan un preocupante 27%. Además, el 32,5% de los menores de 17 años viven en hogares pobres, aunque esta cifra muestra una disminución significativa respecto al 45,4% registrado hace un año.

En contraste con el crecimiento de la pobreza, la clase media mostró signos de expansión. La población integrada en este segmento aumentó 10,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 1.542.000 habitantes en la Ciudad durante el segundo trimestre de 2025.