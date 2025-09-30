Impulso al turismo interno con “Elegí Argentina”

Más de 3000 prestadores adheridos ofrecen descuentos y promociones para potenciar los viajes dentro del país. En referencia Scioli destacó: “Estamos articulando las áreas de promoción de Turismo con las áreas de Transporte de cara a la temporada de verano”. “Elegí Argentina va a movilizar el turismo interno y se va a incrementar el turismo receptivo porque hoy el turismo tiene un ordenamiento fiscal, con líneas de crédito de hasta 12 cuotas sin interés”.

30 de Septiembre de 2025 13:58hs

Por Ricardo Seronero

En la FIT 2025, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el desarrollo del sector. Los secretarios de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y de Transporte, Luis Pierrini, anunciaron una serie de promociones para incentivar el turismo interno de cara al verano.

La presentación, que destacó la importancia de la articulación público-privada, contó con la presencia de importantes referentes del sector como el presidente del Consejo Federal de Turismo y del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

En ese marco, Scioli destacó: “Estamos articulando las áreas de promoción de Turismo con las áreas de Transporte de cara a la temporada de verano”. “Elegí Argentina va a movilizar el turismo interno y se va a incrementar el turismo receptivo porque hoy el turismo tiene un ordenamiento fiscal, con líneas de crédito de hasta 12 cuotas sin interés”.

“En la FIT está todo el sector privado unido haciendo un esfuerzo, junto a las provincias y los municipios, para tener una temporada exitosa y éstos resultados se ven en esta Feria en la que solo en dos días hubo más de 130.000 visitantes, más que en los cuatro días del año pasado. Hoy tuvimos 24.000 visitantes”.

“Están dadas todas las condiciones para que el sector siga creciendo, tal como lo expresó el presidente Javier Milei cuando inauguró la Feria el sábado, donde aseguró que Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual”, finalizó Scioli.

En tanto, el secretario Pierrini dijo que “no hay nadie mejor que el sector privado para brindar servicios de turismo. El sector público tiene que acompañar con políticas de libertad”. Luego agregó: “En el sector aéreo venimos impulsando Cielos Abiertos y desregulaciones para tener más competitividad, hoy tenemos aerolíneas que están volviendo al país”.

En ese sentido aseguró: “Estamos recibiendo reconocimientos, tuvimos 33 millones más de pasajeros con respecto al año 2019, un 7 por ciento más; firmamos convenios bilaterales con 29 países y alianzas con 40 puntos de conexión de vuelos”.

En relación con el transporte de larga distancia, destacó que “ahora los micros pueden parar en Aeroparque”. “Tenemos 6 servicios de transporte ferroviario, en el 2024 se transportaron 1.3 millones de pasajeros, tenemos que conquistar y seducir a la gente para que vengan”, concluyó.

Por su parte, Laura Teruel, expresó: “Trazamos los ejes de turismo juntos en base a las necesidades del sector, todos los sectores del turismo integrados para ofrecer promociones y reintegros”. Por último, Valentín Díaz Gilligan aseguró: “Para nosotros el mercado interno es fundamental, la Ciudad de Buenos Aires recibe todos los años 2.8 millones de turistas internacionales y más de 6 millones de turistas nacionales, cada destino tiene un potencial enorme y tenemos productos de sobra, por eso la política de promoción es fundamental”.

El eje central de "Elegí Argentina" es concentrar una amplia variedad de descuentos y promociones de prestadores turísticos de todo el país en un solo lugar. Esta web simplifica el proceso de planificación de viajes, permitiendo a los usuarios acceder de forma directa y sencilla a ofertas exclusivas en alojamiento, gastronomía, y actividades culturales, entre otras.

Entre las ofertas destacadas el Banco de la Nación Argentina ofrece facilidades de financiamiento con 12 cuotas sin interés en agencias de viajes, alojamiento y alquiler de autos; 6 cuotas sin interés en balnearios; 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales, y 20 por ciento de descuento en gastronomía.

La Asociación Argentina de Parques y Atracciones tiene descuentos de hasta el 30 por ciento en parques y atracciones. Trenes Argentinos se suma a la iniciativa con beneficios en la compra de pasajes online, con un 10 por ciento de descuento general y hasta un 40 para jubilados y pensionados. A estas promociones se suman otras ofertas variadas como noches bonificadas en alojamientos -programas 6x5, 4x3 y 3x2-, hasta un 60 por ciento de descuento en centros termales y parques, y un 20% en gastronomía.

Cabe destacar que, luego del acto, los secretarios Scioli y Pierrini, recorrieron la Feria y visitaron diferentes stand de las provincias, acompañados por autoridades del sector privado.

Otras actividades de la jornada

El secretario Daniel Scioli junto al presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, realizaron una presentación en la que se valoró el rol central del ACA en la historia de turismo nacional a través de las guías, los mapas y hospedajes a lo largo y ancho de todo el país.

La agenda también incluyó el anuncio de las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino -30 y 31 de octubre, en la provincia de Córdoba-, organizadas para seguir consolidando a la Argentina como un importante destino en materia de enoturismo e invitar a los actores del sector a ser parte de su desarrollo.

En el evento, el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni, destacó la continuidad en el desarrollo de las jornadas a nivel nacional, así como también “el crecimiento de manera sostenida de bodegas en Córdoba, que permiten generar ingresos en toda la cadena productiva”. También estuvo presente el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quien destacó la importancia del turismo del vino para la promoción turística cordobesa.

Asimismo, se realizó una actividad vinculada a los vinos de los Pueblos Argentinos en el Best Tourism Villages 2025, en el que se hizo un recorrido por su cultura vitivinícola. En ese marco, se señaló la importancia de la diversidad enológica y turística de cada localidad, mostrando cómo el vino se convierte en un vehículo de identidad, hospitalidad y desarrollo local. Participaron referentes en Famatina (La Rioja), San Javier y Yacanto (Córdoba), Seclantás (Salta), Saldungaray (Provincia de Buenos Aires), Uspallata (Mendoza), y Maimará (Jujuy).

Más tarde, tuvo lugar el relanzamiento del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT 2025), el que fue diseñado con base en tres núcleos: fomento de la capacitación, herramientas estándares de calidad y la colmena de calidad, un espacio para generar nuevas herramientas. El sistema busca generar articulación con organismos públicos y privados y con organizaciones mediante la firma de convenios para alentar la calidad. El acto incluyó el intercambio de experiencias en la materia por parte de autoridades de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Vicente López, mientras que la presentación por parte de la Secretaría de Turismo nacional estuvo a cargo de la directora Nacional de Calidad Turística, María Rita Kuiyán.

