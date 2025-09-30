Hospitalizaron a Estela de Carlotto por una intoxicación alimentaria

La presidenta de Abuelas de Plaza de mayo presentó síntomas como vómitos y deshidratación, lo que motivó su ingreso para recibir atención médica.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de 94 años, fue hospitalizada en las últimas horas en el Sanatorio Ipensa, ubicado en La Plata, debido a un cuadro de intoxicación alimentaria. Carlotto presentó síntomas como vómitos y deshidratación, lo que motivó su ingreso para recibir atención médica.

Desde su entorno transmitieron tranquilidad respecto al estado de salud de la histórica activista de derechos humanos, asegurando que evoluciona favorablemente. Indicaron que su condición "no es nada grave" y explicaron que la internación fue por precaución. Además, añadieron que la paciente ya está hidratada y los episodios de vómito han sido controlados.

La agencia Noticias Argentinas detalló que Carlotto, quien pronto cumplirá 95 años, podría ser dada de alta hoy mismo y continuar su recuperación en su domicilio. Este incidente se habría originado por una intoxicación alimentaria, según los informes difundidos.

Estela de Carlotto ejerce la presidencia de Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989, después de haber perdido a su hija Laura en 1978, víctima del terrorismo de Estado mientras estaba embarazada. Tras décadas de búsqueda, logró reencontrarse con su nieto Guido en agosto de 2014; este había sido criado con el nombre Ignacio.