FIT 25: más de 10 mil rondas de negocios y una intensa jornada exclusiva para profesionales con eje en el turismo receptivo

La Feria Internacional de Turismo de América Latina en su primera jornada exclusiva para profesionales tuvo una agenda enfocada en el desarrollo de negocios y la consolidación de vínculos estratégicos dentro del sector turístico.

30 de Septiembre de 2025 14:40hs

Ricardo Seronero

En una jornada que se mostró repleta desde la apertura y hasta el cierre de la feria; las rondas de negocios y la plataforma B2B fueron grandes protagonistas superando las 10.000 citas. Además, FIT Tech, sumó innovación con un espacio dedicado a la transformación digital y a las soluciones tecnológicas que marcan tendencia en la industria, con charlas y disertaciones de especialistas.

“FIT demuestra, una vez más, su importancia como punto de encuentro estratégico para los profesionales del turismo de todo el mundo. El intercambio que se da en las rondas de negocios; con el uso de FIT B2B y a través de las herramientas que ofrece FIT Tech consolidan a la Feria como un motor de crecimiento y un espacio para pensar el futuro de nuestra industria”, destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT y FIT

De esta forma, el sector privado del turismo intercambia experiencias y potencia oportunidades en la feria que continúa hasta hoy martes 30 en Buenos Aires.



Intensa jornada de la FIT exclusiva para profesionales con eje en el turismo receptivo

Un encuentro de capacitación para impulsar el turismo receptivo de la Argentina en el mercado chino, las oportunidades del turismo rural productivo en el desarrollo local, las experiencias de cooperación con los países de la región en el Camino de los Jesuitas, y la presentación del vuelo que unirá Lima con Iguazú se destacaron en la agenda de la tercera jornada de la FIT 2025, con actividades encabezadas por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Durante la jornada, dedicada exclusivamente a los profesionales del sector turístico, hubo rondas de negocios en las que se concretaron más de 10 mil entrevistas entre empresas vinculadas a la actividad en sus diversos rubros.

Luego, en una capacitación organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) para agencias y operadores argentinos interesados en el mercado chino, Scioli confirmó su compromiso de trabajar junto al sector privado para que las empresas turísticas argentinas se enfoquen en los requerimientos de los viajeros chinos y “se logre que cada familia china que visite el país vuelva a su ciudad con ganas de contarle a su gente cómo disfrutó de sus vacaciones en Argentina.

Además, destacó los avances logrados en cuanto a facilidades de visado para el ingreso de turistas chinos y el próximo vuelo Shanghai-Buenos Aires, que comenzará a operar en diciembre próximo.

En la presentación de experiencias de cooperación con las naciones que integran el Camino de los Jesuitas, Scioli enfatizó la “importancia de la integración de los atractivos para la región y el mundo”.

En esta presentación participaron el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte; el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni; la subsecretaria de Turismo de Chile, Verónica Pardo Lago; el secretario de Turismo del Estado de Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini; y por la Embajada de Bolivia en la Argentina, el consejero Iván Rodríguez Leigue.

En otra presentación relacionada al turismo rural productivo y su impacto en el desarrollo local, Scioli puntualizó que la Secretaría a su cargo y la de Agricultura, Ganadería y Pesca llevan adelante la identificación de rutas turísticas asociadas a las principales cadenas productivas de cada región y planteó que “donde llega el turista, llega el trabajo”. Por su parte, el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, resaltó “la riqueza y los ingresos generados en toda la cadena de valor del turismo al promover el sector productivo rural de la Argentina”.

Sobre el vuelo Lima-Iguazú de Flybondi -con cuatro frecuencias semanales a partir de diciembre-, Scioli subrayó la confianza de las líneas aéreas en la política de Cielos Abiertos impulsada por el presidente Milei y señaló una incipiente recuperación del turismo receptivo, en tanto que el gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua, dijo que esta nueva ruta “es producto de un esfuerzo colectivo” y significa “un salto histórico en la conectividad aérea de la provincia”.

La feria

Abrió sus puertas el sábado 27 pasado, con un fin de semana dedicado al público en general, que recorrió los stands de destinos nacionales y más de 60 países presentes en la feria. En esas dos jornadas hubo más de 130.000 visitantes, en tanto que esta edición cuenta con 1.700 expositores.

En una edición histórica, la apertura de la feria fue encabezada por el presidente Javier Milei, el primer mandatario en asistir a la ceremonia inaugural de la FIT en su historia, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.



