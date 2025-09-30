Estela de Carlotto recibió el alta médica, tras una intoxicación digestiva

La referente de derechos humanos, de 94 años, había sido ingresada a un sanatorio de la capital bonaerense con síntomas de vómitos y deshidratación.

30 de Septiembre de 2025 18:12hs

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, recibió el alta médica y volvió a su hogar tras haber sido internada el martes en una clínica privada de La Plata debido a un cuadro de intoxicación. Desde la organización que lidera confirmaron que la activista se encuentra en buen estado y agradecieron las muestras de afecto y preocupación recibidas.

La referente de derechos humanos, de 94 años, había sido ingresada al Sanatorio Ipensa con síntomas de vómitos y deshidratación. Fuentes cercanas indicaron que la decisión de hospitalizarla fue preventiva, destacando que la situación no era grave. Según el centro de salud, logró rehidratarse y los vómitos fueron controlados, lo que facilitó su pronta recuperación.

La descompensación obedeció a una intoxicación alimentaria, detallando que Carlotto sería dada de alta este miércoles. Finalmente, ese pronóstico se cumplió. La activista cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, tras más de tres décadas al frente de Abuelas de Plaza de Mayo, cargo que asumió en 1989.

Carlotto, madre de Laura, quien fue secuestrada y asesinada en 1978 mientras estaba embarazada, recuperó a su nieto Guido en agosto de 2014 luego de 36 años de búsqueda. El joven, criado bajo el nombre Ignacio por otra familia, mantiene esa identidad aunque fue restituido a su abuela por medio del trabajo incansable de la organización.