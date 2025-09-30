En 2025/26, la producción agrícola sería récord

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó su estimación de producción de granos gruesos para la campaña agrícola 2025/26.

30 de Septiembre de 2025 09:47hs

Contemplando granos finos y gruesos, la superficie sembrada se incrementaría 1,9% y los volúmenes de producción, 8,9% , alcanzando las 143 millones de toneladas, y transformándose en un ciclo récord.