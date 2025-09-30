Diputados aprobó en comisión el proyecto de ley que regula los DNU: se tratará el 8 de octubre

El proyecto estipula que los DNU pierdan vigencia si no son tratados en un plazo de 90 días y que el rechazo en una sola cámara sea suficiente para anularlos.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados avanzaron este martes en el tratamiento del proyecto que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. Con tres dictámenes emitidos, la iniciativa será debatida en el recinto el próximo miércoles 8 de octubre, tras haber logrado respaldo en el Senado con 56 votos a favor.

El dictamen de mayoría, impulsado por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF) y Democracia para Siempre (DPS), propone reforzar el control parlamentario sobre los DNU. A pesar de esto, sectores opositores como la UCR expresaron reservas sobre los plazos y restricciones planteadas, mientras que La Libertad Avanza rechazó cualquier modificación. Desde la presidencia de la comisión, Nicolás Mayoraz criticó el proyecto como "un golpe de efecto político" destinado a "hacer daño institucional".

Entre los argumentos expuestos en el plenario, Esteban Paulón (EF) destacó que la reforma busca balancear los poderes y fomentar el diálogo entre Legislativo y Ejecutivo. Margarita Stolbizer (DPS) la calificó de urgente, mientras que Juan Manuel López (Coalición Cívica) denunció la inconstitucionalidad de la ley vigente y consideró estos cambios una solución necesaria. El proyecto estipula que los DNU pierdan vigencia si no son tratados en un plazo de 90 días y que el rechazo en una sola cámara sea suficiente para anularlos.

Aunque cuenta con apoyo parcial de diversos bloques, las divisiones en la oposición podrían complicar su aprobación en Diputados. El Gobierno evalúa un eventual veto parcial o total dependiendo de las modificaciones finales. La reforma, además, busca ajustar los DNU, cuya implementación fue prevista en la reforma constitucional de 1994, pero ha estado blindada desde la ley 26.122 promulgada en 2006, que permite ratificarlos con el apoyo de una sola cámara legislativa.