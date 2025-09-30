Cámara de Diputados: opositores piden la expulsión de Espert por ”actividades ligadas al narcotráfico”

La iniciativa surge tras revelarse un supuesto vínculo del legislador con Federico "Fred" Machado, empresario juzgado por narcotráfico y fraude en Estados Unidos, que incluye un aporte de doscientos mil dólares para una campaña política.

30 de Septiembre de 2025 14:24hs

Diputados nacionales de Unión por la Patria y el bloque Coherencia, integrado por exmiembros de La Libertad Avanza, impulsaron un proyecto de resolución que propone la expulsión del oficialista José Luis Espert de la Cámara baja. La iniciativa surge tras revelarse un supuesto vínculo del legislador con Federico "Fred" Machado, empresario juzgado por narcotráfico y fraude en Estados Unidos, y en la cárcel en la Argentina a la espera de su extradición.

El documento, firmado por 37 legisladores, argumenta la destitución de Espert, actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y candidato a renovar su banca en las elecciones del 26 de octubre, por "inhabilidad moral". Basándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, se menciona que el Parlamento puede remover a uno de sus integrantes con el voto de dos tercios de sus miembros por conducta inapropiada o inhabilidad sobreviniente.

Los firmantes hicieron referencia a informes periodísticos que vinculan a Espert con transferencias por USD 200.000 provenientes de registros asociados a Fred Machado. Según explicaron, este hallazgo no se limita a sospechas aisladas, sino que constituye un señalamiento directo en documentos que revelan actividades financieras ligadas al narcotráfico y el crimen internacional.

Finalmente, los diputados destacaron que la Cámara baja debe actuar con urgencia para evitar la normalización de infiltraciones del narcotráfico en las estructuras políticas. Según los autores del proyecto, excluir a Espert resulta indispensable para proteger la institucionalidad y preservar la confianza pública tanto en el sistema republicano como en el país.