Un menor sufrió muerte súbita en Córdoba, y es el quinto en menos de un mes

29 de Septiembre de 2025 17:02hs

Córdoba registró el fallecimiento de Santino López, un adolescente de 13 años, tras sufrir un episodio de muerte súbita cuando disputaba un partido de fútbol en el Club Social y Deportivo Sebastián Elcano. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, llegó sin vida al hospital local, lo que generó profunda consternación en la comunidad. Este caso se suma a otros cuatro similares ocurridos en la provincia durante el último mes.

Ocurrió durante un encuentro entre Sebastián Elcano e Ilusión del Norte, y Santino fue acompañado al centro médico por su madre y una enfermera. En redes sociales, el club cordobés expresó su dolor recordando la pasión del joven por el fútbol, mientras otras instituciones locales también manifestaron su apoyo a la familia y compañeros del jugador. La fiscal Analía Cepede quedó a cargo de la investigación.

Córdoba vive una fuerte conmoción social tras el reciente aumento de muertes súbitas entre niños y adolescentes. Previamente, Amadeo Ruiz de 13 años falleció el 11 de septiembre mientras entrenaba en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores. Poco después, Facundo Arias Prieto murió durante una clase de educación física en Villa Carlos Paz. Thian Toledo se convirtió en la cuarta víctima al descompensarse el 18 de septiembre mientras jugaba con amigos.

Con el fallecimiento de Santino López, las autoridades intensifican las averiguaciones para determinar las causas del fenómeno vinculado a la salud juvenil. Estos sucesos generan alarma en instituciones deportivas provinciales, que evalúan implementar controles más estrictos para prevenir nuevos casos y preservar el bienestar de los jóvenes.