Trump y Netanyahu anunciaron un plan de paz para Gaza

El plan del presidente estadounidense pretende imponer una gobernanza internacional en la Franja, con un "Consejo de Paz", liderado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

29 de Septiembre de 2025 16:57hs

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentaron en la Casa Blanca un "Plan Integral para poner fin al Conflicto" en la Franja de Gaza. La iniciativa incluye un alto al fuego, la liberación de rehenes y la desmilitarización del enclave. Ahora, el grupo Hamás deberá decidir si acepta la propuesta, que pretende detener la escalada de violencia en la región.

El plan estipula que Gaza será gobernada por un órgano palestino tecnocrático bajo supervisión internacional por parte de un "Consejo de Paz", liderado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, quienes son coautores del proyecto. Además, se garantizará la suspensión de todas las operaciones militares mientras dure el proceso de intercambio de rehenes y prisioneros, según lo acordado en el documento presentado.

Netanyahu expresó su respaldo al acuerdo, señalando que permitirá neutralizar permanentemente a Hamás como amenaza para Israel. La propuesta también contempla la devolución de rehenes y cadáveres en un plazo máximo de 72 horas tras la aceptación, mientras Israel transferirá más de 1.900 prisioneros a cambio. El mandatario israelí calificó este paso como fundamental para abrir las puertas a la paz en Oriente Medio.

El anuncio se dio en un marco de preparación previa en New York, donde se realizaron encuentros entre representantes estadounidenses e israelíes, como Steve Witkoff y Jared Kushner. La presentación del plan también llega en medio de una creciente presión por parte de la comunidad internacional y Naciones Unidas hacia el reconocimiento del Estado palestino, en una región marcada por meses de conflicto armado y crisis humanitaria.