Triple crimen de Varela: detuvieron a la sobrina del chofer del vehículo usado

29 de Septiembre de 2025 17:46hs

Florencia Sotacuro, sobrina de Víctor Sotacuro, fue detenida en el marco de la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la mujer habría estado en un supuesto vehículo de apoyo vinculado al caso. Aunque sostuvo que no tiene relación con los hechos, las autoridades avanzaron en su arresto y continúan investigando otros posibles involucrados, incluyendo cuatro prófugos.

El abogado Guillermo Endi, representante de Florencia, justificó su exposición mediática señalando que fue para protegerla. "Nosotros vinimos a los medios para salvarle la vida. Esto sabíamos que podía llegar a ocurrir desde el momento que ella está adentro de un auto y así se lo hicimos saber al fiscal", declaró. Además, explicó que la detención se dio por su presencia en el vehículo: "Va a entregar el auto, el teléfono, todo. Ya le presentamos todo al fiscal."

Endi también reveló que ha sido objeto de intimidaciones a través de redes sociales. "Recibí amenazas vía Facebook y ya le presenté las capturas a la Justicia", agregó, reforzando la necesidad de aclarar la situación jurídica de su defendida.

Mientras tanto, el caso sigue avanzando con seis detenidos y otros posibles responsables aún prófugos, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Entre quienes ya han sido apresados se encuentra Ariel Giménez, acusado de cavar los pozos donde enterraron los cuerpos; los demás detenidos permanecen alojados en el complejo Melchor Romero en La Plata.