Soda Stereo anunció un show para marzo de 2026 en el Buenos Aires Arena

29 de Septiembre de 2025 18:25hs

Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios tras una serie de publicaciones enigmáticas que alimentaron la expectativa entre sus seguidores. El espectáculo, denominado "Soda Stereo Ecos", se llevará a cabo el 21 de marzo de 2026 en el Arena de Buenos Aires, marcando un histórico reencuentro con la imagen y la voz de Gustavo Cerati gracias a recursos tecnológicos.

La organización destacó que esta experiencia permitirá "vivir el reencuentro más esperado" mediante tecnología de última generación que traerá la presencia de Cerati al espectáculo, sin recurrir a archivos audiovisuales. Charly Alberti y Zeta Bosio acompañarán en vivo desde el escenario, manteniendo la esencia original del grupo.

Las entradas para el evento estarán disponibles en preventa a partir del martes 30 de septiembre, desde las 10 AM, exclusivamente en la página oficial del Arena. La venta se extenderá hasta agotar el stock, asegurando un gran interés por parte de los seguidores de la icónica banda.

Ante dudas de los fanáticos, los integrantes aclararon que no se trata de un homenaje ni una reedición de “Gracias Totales”. Este espectáculo utilizará tecnología avanzada para recuperar las guitarras y la voz original de Cerati, descartando cualquier tipo de réplica. Aseguraron que la propuesta es completamente única, sin invitados ni reemplazos en la formación.