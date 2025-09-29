Revive la brecha cambiaria, tras el rearme progresivo del cepo

En tanto, los bonos soberanos y los ADRs sufrieron su tercer retroceso consecutivo, impactados por las restricciones del cepo cambiario, parcialmente flexibilizado en abril.
29 de Septiembre de 2025 16:04hs
El mercado paralelo de divisas sigue mostrando movimientos alcistas mientras el dólar blue opera en caída. El billete negro cerró con una baja del 0,70%, cotizando en $1410 para la compra y $1430 para la venta, mientras que otras variantes como el MEP (+1,61%) y el contado con liqui (+1,72%) registraron aumentos, alcanzando valores de $1452 y $1486,60 respectivamente. Por otro lado, el dólar cripto experimentó un leve avance del 0,65%, situándose en $1459 para la venta.

En contraste, el dólar oficial exhibió una suba significativa del 2,31% respecto del cierre anterior. Este se ubicó en $1330 para la compra y $1380 para la venta. Asimismo, el dólar tarjeta registró su nivel más alto al posicionarse en $1794, destacando como uno de los valores más elevados en el mercado cambiario.

Mientras tanto, los futuros mostraron una recalibración con alzas generalizadas. El contrato a octubre ascendió un 1,8% y cerró en $1431, con una TNA cercana al 70%. Para diciembre, el ajuste fue aún mayor, alcanzando un repunte del 2,7% y posicionándose en $1559. Este comportamiento refuerza la presión sobre las expectativas del mercado a corto y medio plazo.

En materia de activos financieros, los bonos soberanos y los ADRs sufrieron su tercer retroceso consecutivo, impactados por las restricciones del cepo cambiario parcialmente flexibilizado en abril. Tras las nuevas limitaciones para arbitrar entre dólar oficial y financiero, los inversores concentran su atención en la acumulación de reservas en medio de una fuerte liquidación de exportaciones agrícolas. Las tensiones cambiarias siguen acentuando las incertidumbres en el ámbito económico.

 

