El mandatario firmó un decreto de conmoción externa que le otorga facultades para actuar en defensa y seguridad del país si se materializa alguna agresión extranjera, en medio de la tensión con Estados Unidos.

29 de Septiembre de 2025 12:59hs

El presidente Nicolás Maduro declaró el estado de excepción en Venezuela ante una posible "agresión" por parte de Estados Unidos, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante un acto con el cuerpo diplomático en Caracas, Rodríguez anunció que el mandatario firmó un decreto de conmoción externa que le otorga facultades para actuar en defensa y seguridad del país si se materializa alguna agresión.

Alí Daniels, abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que esta medida podría implicar restricciones a diversos "derechos fundamentales". Según Daniels, el estado de conmoción exterior es una variante del estado de excepción, diseñado para abordar situaciones extraordinarias que demanden poderes especiales, ausentes en condiciones normales.

El jurista explicó que el propósito central de los estados de excepción radica en proporcionar potestades extraordinarias a autoridades para enfrentar circunstancias excepcionales. Subrayó que estas medidas deben estar exclusivamente orientadas y proporcionalmente vinculadas a los hechos que las generan.

Daniels resaltó la importancia de evitar acciones descontextualizadas o desproporcionales en el marco del estado de excepción. Asimismo, insistió en que las medidas implementadas deben responder directamente a los eventos que sirven como causa original de la decisión gubernamental.