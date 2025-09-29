La Cámara Argentina de Turismo lanzó la segunda edición del CAT WOMEN SUMMIT

Tras la exitosa edición en la Ciudad de Buenos Aires, se presentó en la Feria Internacional de Turismo, la segunda edición del CAT WOMEN SUMMIT, que se realizará en Mar del Plata. “Queremos seguir construyendo un turismo federal, por eso agradezco especialmente al Ente de Turismo de Mar del Plata por sumarse y ser sede de esta cápsula del CAT Women Summit”, sostuvo la presidente de la CAT María Laura Teruel.

29 de Septiembre de 2025 14:04hs

Por Ricardo Seronero

Con la presencia de la presidente de la CAT María Laura Teruel, Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, el presidente de FIT y FAEVYT, Andrés Deyá, Bernardo Martin, presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata y el Comité organizador, se presentó la segunda edición del encuentro que se realizará el 4 de diciembre en el Hotel Hermitage de Mar del Plata.

La primera edición contó con más de 300 inscriptos y ponentes nacionales e internacionales, se compartieron experiencias y se trazó una agenda común, instalando el debate del liderazgo femenino en la agenda del sector y demostrando que hay una generación de mujeres listas para ocupar lugares de decisión en la transformación turística.

“Quiero remarcar el apoyo que recibimos por parte de Shaikha Nasser, primera mujer electa como Secretaria General de ONU Turismo, quien expresó a todo el Comité organizador, su reconocimiento en esta iniciativa que nos llena de orgullo”, dijo Teruel.

“Queremos seguir construyendo un turismo federal, por eso agradezco especialmente al Ente de Turismo de Mar del Plata por sumarse y ser sede de esta cápsula del CAT Women Summit”, agregó.

“El futuro del turismo está en nuestras manos, y hoy más que nunca necesitamos liderar con visión, con compromiso y con la certeza de que cada derecho conquistado y cada paso hacia la igualdad se defienden todos los días. Esa es la invitación que les hago: construir juntos un turismo más humano, más inclusivo y más justo para las próximas generaciones", concluyó Teruel.

Los esperamos a todos en este evento que no es sólo con mujeres, sino que es con y para todo el sector turístico.

