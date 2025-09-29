Juan M. Funes: “Hoy, se necesitan 5 kg de arroz para comprar 1 litro de gasoil”

El productor arrocero de Entre Ríos, advirtió que “el panorama para la próxima campaña es muy difícil”: los precios no ayudan y los costos no paran de subir.

29 de Septiembre de 2025 09:00hs

Juan Martín Funes, productor arrocero de San Salvador, Entre Ríos, advirtió que “el panorama para la próxima campaña arrocera es muy difícil”: los precios no ayudan y los costos no paran de subir, y detalló que “hoy, se necesitan 5 kg de arroz para comprar 1 litro de gasoil”.

Mientras “los molinos arroceros tienen abundante stock”, “los productores necesitan vender para cancelar deudas y comprar insumos para la próxima campaña”, por lo que o “no hay movimiento” o los precios son muy bajos.

“Cuesta mucho colocar la producción, ya sea en el exterior, como a nivel local”, explicó Funes.

En cuanto al consumo de arroz en la Argentina, subrayó que “es muy bajo con relación a otros países”