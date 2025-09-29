José Javier Merlos: “volvió a llover en las zonas bonaerenses inundadas"

El especialista en meteorología, anticipó, además que esta semana habrá un marcado ascenso de las temperaturas en el centro del país

29 de Septiembre de 2025 11:34hs

El especialista en meteorología, José Javier Merlos, se refirió a las precipitaciones registradas el sábado en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aies, y puntualizó que, en Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares, llovieron entre 40 y 60 mm, lo que complica aún más la situación para la producción agropecuaria.

Se trata de campos que hace más de 190 días que padecen excesos hídricos.

En tanto, en el “sudeste bonaerense el acumulado de lluvias ya supera los 186 mm, muy por sobre la media”, explicó Merlos.

En cuanto a las perspectivas climáticas, el especialista anticipó: “tendremos una semana tranquila, sin precipitaciones en la franja central del país, y con un marcado ascenso de temperatura”.

Asimismo, alertó que en la zona del litoral argentino, martes y jueves “se registrarán lluvias intensas”