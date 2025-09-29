FIT 2025: Viajes en cuotas sin interés y beneficios exclusivos en servicios turísticos

La Feria Internacional de Turismo de América Latina fue el marco propicio de presentación de diversas acciones para promover el sector. Por ejemplo, el BNA-Banco Nación presentó una serie de ofertas y descuentos especiales y Aerolíneas Argentinas su nueva promoción de cuotas sin interés para vuelos domésticos. “La FIT representa una gran oportunidad para afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas como compañía líder del mercado argentino y de la región, exhibiendo toda nuestra red de destinos y mostrando el gran despliegue que tenemos desarrollado para este verano” afirmó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

29 de Septiembre de 2025 14:10hs

Por Ricardo Seronero

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, anunciaron descuentos especiales de hasta un 20 por ciento y facilidades de financiación en cuotas sin interés en rubros y actividades turísticas, con beneficios para los clientes del Banco que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Ya están disponibles las ofertas, descuentos y beneficios en agencias de turismo con 6, 9 y 12 cuotas sin interés, en los comercios habilitados para operar en pesos y con destinos nacionales.

En gastronomía, un 20 por ciento de descuento con tope de 10 mil pesos por compra, a través de “MODO BNA+”. En servicios de alojamiento como hoteles y hosterías un 10 por ciento de descuento, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. También la posibilidad de utilizar 9 y 12 cuotas sin interés, a través de “MODO BNA+”.

Otros beneficios:

Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas sin interés, a través de “MODO BNA+”.

Balnearios: 10 por ciento de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, a través de “MODO BNA+”.

Micros de larga distancia nacionales: 10 por ciento de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, a través de “MODO BNA+”.

Productos regionales: 20 por ciento de descuento y 3 cuotas sin interés, con tope de 20 mil pesos por tarjeta por mes, a través de “MODO BNA+”.

Más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/turismo25.

Aerolíneas Argentinas y su nueva promoción

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción de cuotas sin interés para vuelos domésticos. La acción estará vigente desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre y se complementa con los acuerdos ya existentes con más de 20 bancos, que continúan ofreciendo planes de financiación hasta el 31 de octubre.



El stand de la compañía, ubicado en el sector nacional, será un espacio de encuentro con actividades para el público general y reuniones con representantes de la industria. Allí se presentarán las novedades de la temporada y se promoverá la amplia red de destinos que ofrece la aerolínea en todo el país y hacia el exterior.



Además, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, hoy lunes encabezará la presentación oficial de la temporada de verano, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo del turismo nacional, la conectividad entre provincias, y su fuerte presencia en los mercados preferidos por los argentinos.



En la inauguración, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro del Interior Lisandro Catalán, el secretario de Turismo Daniel Scioli y representantes del sector turístico internacional, visitaron el stand y conversaron con Lombardo sobre los últimos resultados de la compañía y su operación para la próxima temporada.



“La FIT representa una gran oportunidad para afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas como compañía líder del mercado argentino y de la región, exhibiendo toda nuestra red de destinos y mostrando el gran despliegue que tenemos desarrollado para este verano” afirmó Lombardo.



