En un megaoperativo con más de cien allanamientos, detienen al jefe de la barra brava de Newell's

29 de Septiembre de 2025 15:14hs

En un operativo coordinado durante la madrugada del lunes, fuerzas federales realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y tres cárceles santafesinas, como parte del Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia en Santa Fe. La investigación, liderada por fiscales del Equipo Transitorio de Hechos Altamente Lesivos, se desarrolló durante tres meses y culminó con el arresto de 33 personas vinculadas con redes narco-criminales.

Entre los capturados se destacan Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s Old Boys con conexiones a la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado municipal en Villa Gobernador Gálvez. Las detenciones arrojaron luz sobre su rol como piezas clave dentro de las estructuras del tráfico de drogas que operan en el sur de Rosario, asociándose a reconocidos narcotraficantes ya condenados.

El despliegue simultáneo también involucró las cárceles de Piñero, Marcos Paz y Ezeiza, donde se buscó desarticular las conexiones entre los líderes narcos recluidos y sus redes operativas. El operativo resultó en la identificación de otros 20 prófugos, además del decomiso de armas, drogas y dinero en efectivo por millones, ampliando el alcance de la investigación a presuntos cómplices entre empleados municipales y fuerzas policiales.

Vallejos y Medrano tienen vínculos directos con Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan “Jano” Fernández, narcotraficantes que cumplen condena. Este esfuerzo interinstitucional busca frenar las actividades ilegales que generan violencia en la región, consolidando la lucha contra el crimen organizado en una de las zonas más conflictivas de la provincia.