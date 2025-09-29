Carlos Sinesi: “en las próximas horas" Argentina recuperaría el estatus de "país libre de gripe aviar”

El Director Ejecutivo de CEPA, anticipó que es inminente la comunicación formal del Senasa y, posteriormente, de la OMSA

29 de Septiembre de 2025 16:09hs

Carlos Sinesi: “en las próximas horas Argentina se declararía nuevamente país libre de gripe aviar”. Así lo anticipó, el Director Ejecutivo de CEPA, al tiempo que explicó que es inminente la comunicación formal del Senasa y, posteriormente, de la Organización Mundial para la Salud Animal (OMSA).

En esta semana “nos autodeclararíamos nuevamente ´país libre de influenza aviar´, lo que permitirá que algunos mercados se reabran, aunque otros, como China, Chile, o la Unión Europea, “van a permanecer cerrados un tiempo más”.

Los casos hallados en Argentina fueron en aves de traspatio y como ya transcurrieron más de 30 días sin que se presente ningún foco, el cambio de estatus al de país libre es inminente, detalló el directivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.

“China -detalló Sinesi- representa el 35% de las exportaciones aviares de la argentina, y paga mejores precios que el resto” de los mercados

En cuanto a la U.E., “vamos a viajar a Alemania, y luego nos reuniremos con el agregado agrícola” de la Argentina allí, para avanzar con la reapertura de ese mercado”.

Al ser consultado por el volumen de consumo de carne de pollo en el país en la actualidad, puntualizó que “se ubica entre 47 y 49 kg anuales per cápita”.

En cuanto al “decreto de quita temporal de retenciones a los granos”, el Director Ejecutivo de CEPA, aseguró que “lo que generaba era una suba de los costos de entre 5 y 6% para producir carne de pollo”

Y en el caso del decreto de quita temporal de retenciones para exportar carne vacuna y aviar, “resulta de difícil aplicación”, aseveró.