Carlos Banacloy, sobre la eliminación de la barrera patagónica: “Dejamos la sensación de no ser serios”

El Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, destacó los “24 años durante los cuales los patagónicos trabajaron" para mantener el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación

29 de Septiembre de 2025 09:00hs

“Vivimos un verano muy complejo, con numerosos incendios, y luego un invierno muy seco…Recién ahora se registraron lluvias”, señaló el Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, Carlos Banacloy.

En cuanto a la decisión del Senasa de abrir le territorio patagónico al ingreso de carne con hueso de animales susceptibles a la fiebre aftosa proveniente del norte de la barrera ubicada a la altura del Río Colorado, así como de animales y material genético, Banacloy subrayó: “dejamos la sensación de no ser serios”

Asimismo, destacó los “24 años durante los cuales los patagónicos trabajaron de manera coherente” para mantener el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación, “algo que -puntualizó- es respetado por los mercados”.

Cabe recordar que, en marzo de este año, el SENASA abrió el territorio patagónico para la carne con hueso de animales susceptibles a fiebre aftosa proveniente del norte de la barrera. Pocos días después, la medida fue suspendida para permitir el intercambio entre el Servicio y gobiernos e instituciones que pusieron reparos a la decisión.

Luego, con una nueva resolución, vigente desde julio pasado, se autoriza el ingreso de carne vacuna de la zona libre con vacunación a la otra. El permiso es sólo para cortes con huesos planos (asado y esternón), excluyendo a los cuartos y medias reses bovinas, con una serie de requisitos acerca del origen de los animales y de sus lugares de faena y procesamiento.

El SENASA efectivizó la medida tras las conversaciones mantenidas con las autoridades sanitarias de la Unión Europea y de Chile, mercados destacados para la carne argentina.