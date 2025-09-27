Triple crimen de Florencio Varela: detienen en Bolivia un quinto sospechoso

El imputado, quien estaba prófugo desde los hechos, fue localizado en la ciudad de Villazón, fronteriza con La Quiaca. Asimismo, se emitió una orden internacional contra Matías Ozorio, señalado como el principal cómplice de "Pequeño J".

En Bolivia fue capturado Lázaro Víctor Sotacuro, un nuevo sospechoso vinculado al triple femicidio de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. El imputado, quien estaba prófugo desde los hechos, fue localizado en la ciudad de Villazón, fronteriza con La Quiaca.

El procedimiento contó con colaboración de las fuerzas jujeñas. En breve el detenido será trasladado al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal. La intervención también incluyó a la Brigada de Investigaciones de Jujuy y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes llevaron a cabo las tareas para localizar al sospechoso.

Según declaraciones de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el detenido viajaba a bordo de un Volkswagen Fox que habría sido utilizado en apoyo a una Chevrolet Trucker blanca, vehículo relacionado con el traslado engañoso de las tres víctimas. Las jóvenes habrían sido llevadas desde La Matanza a Florencio Varela bajo el pretexto de asistir a una fiesta en Flores.

Con este arresto, Sotacuro se convierte en el quinto detenido por el caso, sumándose a Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Asimismo, su captura ocurrió pocas horas después de que la Justicia emitiera una orden internacional contra Matías Ozorio, señalado como el principal cómplice de "Pequeño J", el narco peruano considerado autor intelectual del crimen.