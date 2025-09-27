La secretaria general electa de la ONU Turismo ya se encuentra en Argentina y fue recibida en Gobierno por Francos y Scioli

"Es un día muy especial recibir a la secretaria general electa de la ONU Turismo, Shaikha Nasser al Nowais, en el país con motivo de la inauguración de la FIT 2025, que estimamos tendrá récord de participantes" sostuvo Daniel Scioli.

27 de Septiembre de 2025 06:35hs

Por Ricardo Seronero



El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli en referencia destacó:

"Tuve el honor de darle la bienvenida a nuestro país a Shaikha Nasser, la Secretaria General electa de la ONU Turismo, junto a quien nos reunimos con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Dialogamos sobre el presente y el futuro del turismo en la Argentina, sobre el impacto de la FIT, la feria que vino a visitar especialmente.También compartimos la visión de Shaikha de cara a su próximo rol en la ONU Turismo.

Un encuentro que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo turístico, la innovación tecnológica, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los lazos entre Argentina y el mundo".



Fotos: facebook.com/danielsciolioficial



