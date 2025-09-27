La secretaria general electa de la ONU Turismo ya se encuentra en Argentina y fue recibida en Gobierno por Francos y Scioli

Por Ricardo Seronero
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli en referencia destacó:
"Tuve el honor de darle la bienvenida a nuestro país a Shaikha Nasser, la Secretaria General electa de la ONU Turismo, junto a quien nos reunimos con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Dialogamos sobre el presente y el futuro del turismo en la Argentina, sobre el impacto de la FIT, la feria que vino a visitar especialmente.También compartimos la visión de Shaikha de cara a su próximo rol en la ONU Turismo.
Un encuentro que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo turístico, la innovación tecnológica, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los lazos entre Argentina y el mundo".
Fotos: facebook.com/danielsciolioficial
