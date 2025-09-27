Citan a indagatoria a Cristian Graf por el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Enfrenta imputaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia y deberá comparecer el próximo 17 de octubre a las 10:30. El fiscal Martín López Perrando lo acusa de realizar acciones específicas para ocultar el hecho.

La Justicia llamó a indagatoria a Cristian Graf, propietario de la vivienda en Coghlan donde fueron encontrados los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984. Graf enfrenta imputaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia y deberá comparecer el próximo 17 de octubre a las 10:30.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Alejandro Litvack, emitió la resolución tras un informe del fiscal Martín López Perrando. En el documento, presentado el lunes, se detallan nuevas pruebas que vinculan al acusado con los delitos investigados. La solicitud de la defensa para archivar la causa fue rechazada, lo que permite a la fiscalía continuar con el caso.

Según el fiscal López Perrando, el homicidio de Fernández Lima ocurrió dentro de la casa intervenida. Aunque no se identificó al autor del asesinato, el escrito asegura que el crimen fue llevado a cabo en circunstancias imprevistas, limitando al responsable de realizar un ocultamiento más sofisticado de los restos.

El mismo informe acusa a Graf de realizar acciones específicas para ocultar el hecho, señalando que sus explicaciones sobre la presencia del cuerpo en su propiedad fueron clasificadas como inconsistentes y poco serias. El fiscal subrayó que estas maniobras demuestran un conocimiento previo de los restos y una intención de desviar la investigación mediante hipótesis falsas.