Un adolescente quedó en coma tras recibir una brutal golpiza de parte de un compañero

Sucedió en el colegio 27. El joven fue trasladado al Hospital Fiorito, donde lograron reanimarlo tras más de media hora. Quedó conectado a un respirador artificial. El agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

26 de Septiembre de 2025 18:42hs

Un adolescente de 15 años permanece en terapia intensiva y en coma inducido tras ser brutalmente agredido por un compañero de clase, de 16 años, en el Colegio N°27 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Según trascendió, el ataque se produjo luego de que la víctima se negara a ceder su asiento dentro del aula. El joven fue trasladado al Hospital Fiorito, donde los médicos lograron reanimarlo tras maniobras de RCP. Actualmente está conectado a un respirador artificial, mientras el agresor fue detenido bajo la acusación de tentativa de homicidio.

El incidente ocurrió el miércoles, pero cobró notoriedad el viernes cuando la familia de Isaías M. difundió un comunicado en redes sociales responsabilizando no solo al agresor, sino también a la docente Rosana Santos y a las autoridades del colegio por su falta de acción. Según la denuncia, la profesora habría impedido que Isaías se defendiera y dificultado que su hermana contactara a algún familiar en los momentos críticos posteriores al ataque.

Evelyn, madre de la víctima, narró que su hijo recibió un golpe inicial y, al intentar responder, la docente lo sujetó por los brazos, facilitando que el agresor continuara golpeándolo. En su relato explicó que al llegar al colegio encontró a su hijo sin vida. Con la ayuda de dos compañeros lo bajó por las escaleras hasta la calle, donde logró detener un patrullero que lo trasladó al hospital; los médicos necesitaron 25 minutos para reanimar al adolescente.

La familia también acusó a las autoridades del colegio por no llamar de manera inmediata a una ambulancia ni asistir al menor durante el paro cardiorrespiratorio que sufrió. Según indicaron en el comunicado, el adolescente estuvo sin signos vitales durante 20 minutos; un tiempo crítico que, según ellos, podría haberse evitado con acciones oportunas.