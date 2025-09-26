Tierra del Fuego lanzó su temporada de verano del fin del mundo en Buenos Aires

La provincia presentó su oferta turística con una nutrida propuesta con la presencia de Daniel Scioli, quién destacó la llegada al país de la Secretaria general electa de la ONU Turismo, Shaikha Nasser al Nowais con motivo de FIT 2025. "Ella tiene un gran compromiso con la Argentina" sostuvo el funcionario.

26 de Septiembre de 2025 12:59hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli participó del acto de presentación de la temporada de verano del fin del mundo en el Hipódromo de Palermo, junto a la vicegobernadora provincial, Mónica Urquiza y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante "Willi" Querciali.

Scioli destacó que: "hoy es un día muy especial ya que llegó la Secretaria general electa de la ONU Turismo, Shaikha Nasser al Nowais, al país. Ella tiene un gran compromiso con la Argentina. Estamos a dos días de la inauguración de la FIT, que estimamos tendrá récord de participantes. Tierra del Fuego tiene la oportunidad de mostrar toda su oferta turística y gastronómica. Felicito a la Provincia por la cantidad de rondas de negocios que realizaron en el marco de esta jornada”.

La vicegobernadora Mónica Urquiza agradeció la presencia de todos y destacó “los recursos naturales únicos de Tierra del Fuego”. “Ya iniciamos la temporada de cruceros que coincide con el lanzamiento de la temporada de verano”, finalizó.

Mientras que el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali aseguró que Tierra del Fuego "siempre está apuntando al crecimiento, tenemos un producto muy bueno, como es el Fin del Mundo, Tierra del Fuego, un desarrollo de actividad de cruceros, buena conectividad aérea, y seguir trabajando para eso”. “Hoy realizamos una intensa jornada de ronda de negocios con más 60 prestadores fueguinos y 150 operadores de Buenos Aires”, agregó.

La actualización de la oferta turística y rondas de negocios fue una acción conjunta entre el Instituto Fueguino de Turismo, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo, Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart.

La temporada de cruceros en Ushuaia, que es un gran atractivo turístico en la provincia, comenzó en septiembre y se extenderá hasta abril de 2026. El inicio de la temporada augura un fuerte movimiento turístico y logístico en Tierra del Fuego, que una vez más se reafirma como centro estratégico de conexión global con la Antártida.

Dentro de las actividades que se pueden realizar, se ofrecen viajes de aventura, como el Trekking Península Mitre y Navegación Canal Beagle y explorar las riquezas turísticas de Tolhuin y Río Grande.



