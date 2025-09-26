Miguel Russo recibió el alta y no es muy probable que dirija este sábado a Boca

Este miércoles regresó para realizarse nuevos chequeos tras evidenciar signos de deshidratación luego del empate 2-2 con Central Córdoba. Permaneció bajo observación hasta su alta de este viernes.

26 de Septiembre de 2025 16:10hs

El entrenador Miguel Ángel Russo, de 69 años, recibió el alta médica este viernes tras permanecer dos noches internado para realizarse estudios relacionados con su tratamiento por una afección preexistente. Desde el 3 de septiembre, esta es la segunda ocasión en que debió someterse a controles en la clínica.

Russo continuará su recuperación en reposo desde su domicilio y, con alta probabilidad, no estará al frente de Boca Juniors en el partido de mañana contra Defensa y Justicia, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. El director técnico priorizará su salud en este proceso.

A principios de septiembre, el entrenador fue ingresado en la clínica Fleni de Belgrano debido a una infección urinaria que requirió internación por seis días. Este miércoles regresó para realizarse nuevos chequeos tras evidenciar signos de deshidratación luego del empate 2-2 con Central Córdoba. Permaneció bajo observación hasta su alta de este viernes.

La figura de Miguel Ángel Russo trasciende lo deportivo, siendo valorada por su capacidad de enfrentar adversidades tanto dentro como fuera del campo de juego. Su recuperación y bienestar son seguidos de cerca por el entorno futbolístico, que lo reconoce como un referente de fortaleza y resiliencia.