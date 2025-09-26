Juan Pazo a los productores agropecuarios: “si no están contentos con el precio (…) no vendan”

El titular de ARCA aseguró que los productores lo insultan en "colores y arameo" tras la decisión del Ejecutivo, que habría provocado fuertes ganancias a los exportadores y un perjuicio a los chacareros

26 de Septiembre de 2025 14:50hs

El titular de ARCA, Juan Pazo, aseguró que los productores lo insultan en "colores y arameo" tras la decisión del Ejecutivo, que habría provocado fuertes ganancias a los exportadores en perjuicio de los chacareros.

Asimismo, dijo que los productores "están ganando un 15% más que el día viernes", es decir que “en ningún caso el productor no recibió un beneficio", insistió.

Por otra parte, calificó a la eliminación temporaria de retenciones como “una medida extraordinaria para defender el peso (…) en medio de la incertidumbre cambiaria".

El decreto 682 eliminaba las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como a sus derivados. Su vigencia estaba programada hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta alcanzar exportaciones por un total de US$7000 millones, "lo que ocurra primero".

El titular de ARCA insistió en que "no se trató de una medida desesperada", y aseguró que con la misma se generó “credibilidad, bajó el tipo de cambio, la tasa y el riesgo país”, y que “todo esto genera previsibilidad y es lo que necesitan los productores".

Finalmente, Pazo se dirigió a los productores agropecuarios: “si no están contentos con el precio… somos un gobierno liberal… no vendan, defiendan el producto que las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta”.