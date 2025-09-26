Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal para promocionar una aparente criptoestafa

Por varias horas, el perfil @PFAOficial estuvo bajo control de los hackers, quienes publicaron contenido en inglés para promover una criptomoneda denominada Mira Network.

26 de Septiembre de 2025 16:15hs

La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que su cuenta oficial en la red social X fue objeto de un ciberataque internacional. Según informaron, el ataque tuvo como fin alterar la identidad institucional y difundir mensajes ajenos a sus funciones oficiales. Por varias horas, el perfil @PFAOficial estuvo bajo control de los hackers, quienes publicaron contenido en inglés para promover una criptomoneda denominada Mira Network.

Al detectar la intrusión, la PFA activó de inmediato sus protocolos de ciberseguridad. Con el apoyo de especialistas, consiguió recuperar el control total de la cuenta y eliminar los mensajes publicados por los atacantes, destacando "la rápida y completa restitución" del acceso. Paralelamente, la fuerza de seguridad judicializó el incidente y comenzó acciones para identificar a los responsables, asegurando que los nuevos contenidos difundidos en su perfil son nuevamente administrados por personal autorizado.

Durante el ataque, los hackers promovieron lo que aparentaba ser una campaña destinada al fraude digital. Los mensajes instaban a participar en un evento de recompensas vinculado a las criptomonedas Plasma ($XPL) y Mira Network ($MIRA), dirigiendo a los usuarios a enlaces externos presuntamente diseñados para atraer inversionistas con incentivos inmediatos. En repetidas ocasiones enfatizaron la urgencia de actuar rápidamente para aprovechar los beneficios ofrecidos.

Aunque no se ha confirmado si se trató estrictamente de una estafa, los especialistas apuntan a que el objetivo del hackeo fue promocionar un esquema fraudulento relacionado con criptoactivos más que atacar directamente la imagen de la PFA. De haberse buscado dañar a la institución, probablemente se habrían difundido contenidos diferentes a los observados.