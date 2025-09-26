Es chatarra espacial el extraño objeto que cayó en Puerto Tirol

Tras analizar el objeto, se confirmó la ausencia de materiales combustibles o explosivos y se determinó que era un tanque combustible desprendido de un cohete, aunque se resguardó la zona por la posible emisión de sustancias tóxicas.

26 de Septiembre de 2025 15:23hs

Un curioso episodio se registró en Puerto Tirol, Chaco, donde habitantes de una zona rural encontraron un objeto metálico de grandes dimensiones que, según afirmaron, habría caído del cielo. El artefacto, de forma cilíndrica, con una longitud de 1,70 metros y un diámetro de 1,20 metros, estaba fabricado en fibra de carbono y presentaba un sistema de válvulas, un número de serie y un orificio en uno de sus extremos. Las autoridades confirmaron que se trata de chatarra espacial.

El descubrimiento fue realizado en un predio privado conocido como Campo Rossi por el propietario Ramón Ricardo González, quien dio aviso a la Policía el jueves por la tarde. Personal policial acudió al lugar, junto con expertos de la Sección Explosivos y el Departamento de Bomberos Metropolitana, para descartar riesgos. Tras analizar el objeto, se confirmó la ausencia de materiales combustibles o explosivos y se determinó que era un tanque combustible desprendido de un cohete.

Por precaución, el área fue acordonada debido a los posibles riesgos tóxicos asociados con el polvo de fibra de carbono liberado al contacto y la emisión de hidracina, sustancia altamente venenosa. La Policía de Chaco también instaló una dotación Hazmat especializada en materiales peligrosos como medida preventiva y alertó a los vecinos sobre la posibilidad de hallar otros objetos similares en la región.

Se espera la llegada de técnicos del Centro de Identificación Aeroespacial (CIAE) para llevar a cabo el procedimiento final con el artefacto encontrado. Fuentes indicaron que este tipo de elementos suelen caer sin control en diferentes puntos del planeta, lo que genera preocupación entre las comunidades.