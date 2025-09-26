El destino Magdalena regresa a FIT 2025 con una fuerte apuesta local

La Municipalidad de Magdalena participará, después de más de una década, en la Feria Internacional de Turismo-FIT, el evento más importante del sector en América Latina, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

26 de Septiembre de 2025 16:24hs

Por Ricardo Seronero

La presencia del distrito fue declarada de Interés Municipal por el intendente Lisandro Hourcade, y será encabezada por la Dirección de Ambiente, Turismo y Juventud, junto a una comitiva de productores locales.

El stand de Magdalena contará con la representación de seis emprendimientos turísticos entre los cuales habrá alojamientos, establecimientos rurales y agencias de viajes. De esta forma, Magdalena se posiciona en el ámbito turístico desde diferentes aristas, siempre resaltando el empuje magdalenSeense.

Desde el inicio de la actual gestión, el municipio impulsa una política activa de posicionamiento turístico, articulando la promoción territorial con el cuidado del ambiente y el acompañamiento a quienes producen, alojan y reciben visitantes en el distrito.

Con propuestas que van desde el turismo rural hasta el cicloturismo, y desde fiestas populares hasta gastronomía típica, Magdalena ya se posiciona como un destino de escapadas frecuentes entre los bonaerenses, y busca dar un paso más en la FIT, mostrando su identidad y su potencial a escala nacional e internacional.



Escucha Sentí Argentina en VIVO desde FIT 2025, este sábado 27 de septiembre de 12 a 15 hs y el domingo 28 de 21 a 00 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina