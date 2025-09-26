Coimas en ANDIS: Casanello rechazó los pedidos de nulidad de los Kovalivker

La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina alegaba que el caso vulneraba el principio de “cosa juzgada” debido a una investigación anterior cerrada en febrero.

26 de Septiembre de 2025 15:58hs

El juez federal Sebastián Casanello desestimó los pedidos de nulidad presentados por Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en las compras de medicamentos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La defensa, representada por el abogado Martín Magram, argumentó que la causa se originó en grabaciones no autorizadas y que los hechos ya habrían sido investigados y archivados en un expediente previo.

La denuncia, presentada en agosto por Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, señala adquisiciones sin licitación pública por más de $30.000 millones entre ANDIS y Suizo Argentina. Los audios filtrados involucraron al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, desplazado tras ser relacionado con presuntos pedidos de coimas. La difusión de este material en los medios impulsó la investigación judicial.

La defensa de los Kovalivker alegó que el caso vulneraba el principio de “cosa juzgada” debido a una investigación anterior cerrada en febrero. Además, criticó los allanamientos realizados en la sede de la droguería, afirmando que afectarían el funcionamiento del negocio. Respecto de la negativa a entregar las claves de sus celulares, Magram justificó la decisión por motivos de privacidad, declarando que podrían exponerse información sensible o personal.

Actualmente, la investigación permanece en etapa preliminar, mientras se analiza documentación y contratos vinculados a las operaciones entre ANDIS y Suizo Argentina. Díaz Pascual, en su denuncia, también mencionó vínculos de la empresa con el diputado Martín Menem y con Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei, quien, según los audios, se llevaría "el 3 por ciento".