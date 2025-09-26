Cepo cambiario: el Gobierno restringe el acceso simultáneo al dólar oficial y a los tipos de cambio financieros

Desde este viernes, quienes compren divisas en el mercado oficial estarán impedidos de operar en las variantes financieras del dólar durante un período de 90 días, presentando al tiempo una declaración jurada.

El Banco Central dispuso una nueva medida destinada a limitar operaciones en el mercado financiero, tras semanas de intensa volatilidad cambiaria. Luego de contar con el apoyo total de Estados Unidos y la entrada de dólares provenientes del sector agrícola, la entidad retomó una regulación previamente implementada durante el cepo cambiario, restringiendo el acceso simultáneo al dólar oficial y a los tipos de cambio financieros.

Desde este viernes, quienes compren divisas en el mercado oficial estarán impedidos de operar en las variantes financieras del dólar durante un período de 90 días. Así lo informó el Banco Central mediante la Comunicación A 8336, que establece nuevos requisitos dirigidos a los clientes que accedan al dólar oficial.

Según la normativa vigente desde el 26 de septiembre de 2025, los usuarios deberán presentar una declaración jurada como parte del procedimiento. En dicha declaración, se comprometen a abstenerse de realizar compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, ya sea de forma directa, indirecta o por representación de terceros, durante los tres meses posteriores al acceso a los dólares.