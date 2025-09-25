Triple crimen de Florencio Varela: los cuatro detenidos se negaron a declarar

En paralelo, ocho aprehendidos vinculados al caso fueron capturados durante operativos en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que estos últimos sean indagados este viernes en Laferrere. Se le encomendó el expediente al fiscal Adrián Arribas.

El fiscal Gastón Duplaá interrogó este jueves por la tarde a los cuatro acusados por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las jóvenes habrían sido asesinadas el viernes pasado en una vivienda de Florencio Varela. Los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Los dos mayores figuraban como propietarios de la casa, mientras que los más jóvenes fueron sorprendidos realizando tareas de limpieza en el lugar del hecho.

Los acusados optaron por no prestar declaración y seguirán privados de su libertad. Están imputados por el triple homicidio agravado por las características de ensañamiento y alevosía. En paralelo, ocho aprehendidos vinculados al caso fueron capturados durante operativos en Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que estos últimos sean indagados este viernes en Laferrere.

Desde el miércoles, los cuatro implicados permanecen en la DDI de La Matanza, donde fueron trasladados este jueves para ser notificados de la denuncia formal en su contra. Mientras se llevaban a cabo las declaraciones, las familias de las víctimas despedían a Lara, Brenda y Morena en ceremonias de velatorio separadas.

La Fiscal General de La Matanza, Patricia Ochoa, delegó oficialmente la investigación al fiscal Adrián Arribas luego de las indagatorias. Arribas forma parte de la Fiscalía de Homicidios del departamento judicial de La Matanza y será responsable del manejo del caso.