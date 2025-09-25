Miguel Russo quedó internado y por ahora Úbeda dirige los entrenamientos de Boca

Desde el club, explicaron que la situación se evalúa "día a día", priorizando la salud de Russo. Úbeda podría dirigir el equipo el sábado, ante Defensa y Justicia.

25 de Septiembre de 2025 15:34hs

A dos días del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia en Florencio Varela, Claudio Úbeda lideró el entrenamiento este jueves. La continuidad de la internación de Miguel Ángel Russo en la clínica Fleni obligó al técnico a delegar temporalmente sus funciones. Russo, de 69 años, permanece bajo observación médica sin una fecha precisa para retomar los entrenamientos en La Boca.

El entrenador fue hospitalizado el lunes por deshidratación, recibió el alta y volvió a dirigir una práctica. Sin embargo, debió ser readmitido en Fleni el miércoles para realizar estudios adicionales. Desde el club, explicaron que la situación se evalúa "día a día", priorizando la salud de Russo, quien en el pasado ya enfrentó demandas laborales mientras lidiaba con problemas físicos.

En medio de este contexto, Úbeda y Juvenal Rodríguez tomaron las riendas del equipo. Ambos trabajaron con la misma formación que empató 2-2 contra Central Córdoba en la Bombonera, perfilándose Úbeda como el principal candidato para dirigir en Florencio Varela si Russo no se recupera a tiempo. De no llegar al encuentro, sería la primera ausencia del entrenador en este ciclo.

La fecha del alta sigue siendo incierta, y su participación en el partido dependerá de una nueva evaluación. El encuentro del sábado, según los datos del Servicio Meteorológico, se jugará bajo condiciones climáticas adversas con pronóstico de lluvia y bajas temperaturas.