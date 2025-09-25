Demanda Civil por la causa Vialidad: la Justicia falló a favor de Cristina Fernández

La dirigente evitó así pagar los $22.300 millones reclamados como resarcimiento por el 50% de las obras adjudicadas a Lázaro Báez, que quedaron inconclusas.

25 de Septiembre de 2025 17:37hs

La Justicia resolvió este jueves a favor de Cristina Fernández en el marco de la demanda civil iniciada por el Estado en la causa Vialidad. La dirigente evitó así pagar los $22.300 millones reclamados como resarcimiento por el 50% de las obras adjudicadas a Lázaro Báez, que quedaron inconclusas. El fallo fue emitido por la Sala III en lo Civil y Comercial, que confirmó la decisión previa del juez Marcelo Bruno Dos Santos, al declarar la caducidad del proceso.

El tribunal sostuvo que el último acto impulsorio registrado en la causa ocurrió el 17 de marzo de 2023, lo que justificaba la interrupción del proceso debido al incumplimiento del plazo estipulado por el Código Procesal. Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi apoyaron la resolución, mientras que Florencia Nallar se expresó en disidencia. La revocación del pedido del Gobierno, realizado a través de Vialidad Nacional, marcó el camino para cerrar el caso civil.

El fallo también respaldó la solicitud presentada por la defensa de Cristina Kirchner, liderada por Luis Goldin, quien argumentó que no se habían registrado avances significativos en el expediente desde octubre de 2023. Pese a los reclamos por supuesta inactividad procesal, el tribunal determinó que las observaciones previas de Dos Santos habían sido acertadas y dentro de las normas legales.

Aunque el Estado desistió de la instancia civil en esta causa, persiste el proceso penal relacionado con Vialidad. Cristina Fernández y otros imputados enfrentan todavía la etapa de ejecución por el decomiso de bienes por un monto cercano a $684.000 millones, cifra que fue ratificada este miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal.