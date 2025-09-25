Confiscan 200 ampollas de fentanilo ingresadas ilegalmente al país

Al ser descubiertos por un operativo de rutina en el río Paraná, dos sospechosos que intentaban cruzar desde Paraguay abandonaron la carga y huyeron.

25 de Septiembre de 2025 16:52hs

La Policía Federal confiscó un cargamento de 200 ampollas de fentanilo ingresado ilegalmente desde Paraguay mediante un paso clandestino ubicado cerca de Wanda, en el norte de Misiones. Personal de Aduanas estimó el valor del fármaco en 400 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar el martes, cuando agentes de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú realizaban un patrullaje en las inmediaciones del río Paraná. Durante la vigilancia, detectaron una embarcación procedente de Paraguay con dos ocupantes que intentaba cruzar hacia territorio argentino.

Los sospechosos lograron descargar las cajas con fentanilo antes de notar la presencia policial. Posteriormente, escaparon hacia Paraguay utilizando la misma lancha, dejando el cargamento escondido en la zona cercana al desembarco.

Tras inspeccionar el área, los efectivos localizaron varias cajas de cartón que contenían las ampollas del potente opioide. El Juzgado Federal de Puerto Iguazú, bajo la dirección de Marcelo Cardozo, ordenó el secuestro del material luego de confirmar su composición mediante análisis especializados. Este decomiso representa el tercer hallazgo similar registrado en Misiones durante los últimos dos meses.