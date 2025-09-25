Carlos Germano: "El Gobierno nacional sigue teniendo un default político"

El analista político advirtió que “el gobierno -donde hay mucho amateurismo- debe bajar la soberbia”

26 de Septiembre de 2025 07:00hs

El analista político Carlos Germano calificó a la decisión del gobierno nacional de eliminar temporariamente las retenciones a las exportaciones de los granos y la carne, como “un gran manotazo de ahogado, que marca claramente la necesidad de dólares que tiene hoy el país”

Consideró, además, que “el proyecto económico del presidente Javier Milei estaba a la deriva”, y su gobierno, en un “atolladero político – económico de gravedad”.

Agregó que la celeridad con la que Donald Trump recibió al primer mandatario argentino con quien mantuvo una reunión bilateral, da cuenta de “la importancia geopolítica que hoy tiene la Argentina para los Estados Unidos”.

El analista enfatizó que “el gobierno nacional sigue teniendo un default político” y consideró que “hay mucho amateurismo”.

“El gobierno debe bajar la soberbia”, concluyó.