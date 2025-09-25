Absuelven a Andrea del Boca en el juicio por 'Mamá Corazón': ”Después de casi una década de agresiones, mentiras y pérdidas”

La actriz de telenovelas señaló sentirse aliviada y esperanzada ante un nuevo comienzo: "Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida".

25 de Septiembre de 2025 15:04hs

El Tribunal Oral Federal N°7 absolvió a Andrea del Boca en la causa por presunta defraudación al Estado vinculada a la telenovela 'Mamá Corazón'. El proceso judicial, iniciado con su procesamiento en 2019 y que culminó tras el debate oral iniciado en marzo de 2025, incluyó un total de 11 imputados, entre ellos Julio De Vido y Carlos Rafael Ruta, quienes también fueron exonerados. Además, el tribunal decidió transferir los episodios de la novela a la Secretaría de Cultura nacional.

La actriz, visiblemente emocionada durante la audiencia por Zoom donde se conoció el fallo, agradeció públicamente a los jueces por el trato recibido. Sin realizar más declaraciones en ese momento, del Boca posteriormente expresó en redes sociales: "Después de casi una década de agresiones, mentiras y pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N°7 otorgó mi absolución".

En su mensaje en Instagram, la actriz dedicó palabras de gratitud a los seres queridos y profesionales que la acompañaron durante este extenso proceso: "Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía, a mis hermanos, amigos y fans. También a mis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda".

Como cierre, del Boca señaló sentirse aliviada y esperanzada ante un nuevo comienzo: "Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. Gracias".