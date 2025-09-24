Yerbateros reclaman que el Gobierno acate una resolución judicial sobre reformas unilaterales al INYM

Productores acusan a la gestión de Milei de abuso de autoridad y desobediencia judicial, "al desconocer leyes vigentes y fallos previos que frenaron el proceso de desregulación".

24 de Septiembre de 2025 16:17hs

Productores yerbateros llevaron a cabo un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas para reclamar la restitución de facultades retiradas por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023. Además, adelantaron que presentarán ante la Justicia Federal un nuevo recurso de amparo junto con un pedido para que se inste al presidente Javier Milei a acatar la resolución judicial que suspendió la desregulación impulsada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. El desacato a fallos judiciales ya asume el carácter de endémico en el actual Gobierno, ante la pasividad, en los hechos, del Poder Legislativo y el Judicial.

El reclamo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos, quien desde marzo tramita una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei. Los yerbateros exigieron en su solicitud que se emita una medida cautelar innovativa ordenando al Ejecutivo la designación inmediata del presidente del INYM, cargo clave regulado por la Ley 25.564.

Los productores señalaron presuntos delitos cometidos por el Gobierno, como abuso de autoridad y desobediencia judicial, al desconocer leyes vigentes y fallos previos que frenaron el proceso de desregulación. En su documento, denuncian que la omisión administrativa favoreció al oligopolio yerbatero, permitiendo una transferencia de recursos desde los pequeños agricultores hacia el sector industrial, con un perjuicio estimado en más de 140 mil millones de pesos durante la zafra 2024.

La caída del precio de la hoja verde —de 370 a 180 pesos desde diciembre de 2023—, agravada por la inflación y el incremento en los costos productivos, fue destacada como consecuencia directa de la desregulación. Según los yerbateros, esta situación ha llevado al deterioro económico y político del sector agrario familiar en Misiones, incentivando la concentración de tierras y el desplazamiento de pequeños productores.