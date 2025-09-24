Sergio Busso: “la transformación de la materia prima en origen” es uno de los desafíos del agro

Respecto de los DEX, el Ministro de Agrobioindustria de Córdoba, consideró que “si empezamos a desandar un horizonte concreto” habrá mayor actividad en el campo

“Si empezamos a desandar en un horizonte concreto las retenciones, van a ser recursos que se van a liberar, y eso va a ayudar mucho para generar mayor actividad en el sector productivo”, aseguró respecto de la baja temporaria a 0% de los derechos de exportación (DEX) a los cereales, las oleaginosas y las carnes vacuna y aviar, el Ministro de Agrobioindustria de Córdoba, Sergio Busso.

Agregó que otro de los desafíos del agro es “la transformación de la materia prima en origen”.

Para Córdoba, provincia que es la primera productora a nivel de nacional de maíz y de maní, el 2025 “es, climáticamente, distinto a los anteriores (en los que se registró una sequía histórica), y esperamos que tanto la siembra como la cosecha, sean muy buenas”.