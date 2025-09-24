Se abrió un socavón de 50 metros de profundidad en plena Bangkok, pero no hubo víctimas

No se registraron víctimas, pero las autoridades evacuaron edificios cercanos, incluidos un hospital y una comisaría, tras la caída de postes de luz y vehículos, además de la rotura de importantes cañerías subterráneas.

24 de Septiembre de 2025 15:34hs

Un impactante hundimiento ocurrido este miércoles en Bangkok dejó un socavón de 50 metros de profundidad en una céntrica avenida, causando la caída de vehículos y postes de luz. No se registraron víctimas, pero las autoridades evacuaron edificios cercanos, incluidos un hospital y una comisaría.

El colapso generó daños en infraestructura y provocó interrupciones en el tráfico, así como en los servicios de electricidad y agua potable. Las causas del incidente, posiblemente vinculadas con la construcción de una estación de tren subterránea, están siendo investigadas, según apuntaron fuentes locales.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el asfalto cede progresivamente, formando un hueco de 30 metros de ancho por igual longitud, en medio de la avenida. Personas y vehículos presentes en la zona lograron retroceder a tiempo para evitar caer al pozo, que destruyó cañerías y cortó por completo los cuatro carriles de la vía.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, confirmó que tres vehículos resultaron dañados y no hubo víctimas. Asimismo, indicó que se trabaja para reparaciones urgentes ante el riesgo de nuevas afectaciones por lluvias torrenciales durante la temporada de monzones. El hospital cercano cerrará sus servicios ambulatorios por dos días pese a que su estructura no fue afectada.