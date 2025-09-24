Retenciones cero: el agro liquidó US$ 4.180 millones en tres días

Retenciones cero: se comercializaron 11,4 millones de toneladas de granos

24 de Septiembre de 2025 16:34hs

Los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) para exportar granos tras la baja temporaria a 0% de las retenciones van a todo ritmo. En sólo tres días hábiles ya se cubrió el 60% del cupo de US$ 7.000 millones dispuesto por el gobierno.

Desde la entrada en vigor del decreto que dispuso la modificación de los DEX hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los US$ 7.000 millones, se comercializaron 11,4 millones de toneladas (maíz, soja, trigo y cebada).

La Bolsa de Comercio de Rosario, informó que ese total casi duplica el récord alcanzado el 31 de agosto de 2018, que fue de 6 millones de toneladas.

Hoy, miércoles, fue el día en que se anotaron casi la totalidad de las declaraciones juradas para exportar tras la modificación dispuesta por la SAGPyA por la que se otorga una prórroga de manera automática y con carácter excepcional a la vigencia de las DJVE registradas por los exportadores antes de la medida, lo que provocó la avalancha de registros que se produjeron.