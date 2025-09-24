Miguel Russo no dirigió la práctica de Boca y quedará en observación hospitalaria hasta el jueves

Si se verifica una evolución favorable, se evalúa la posibilidad de que pueda ocupar el banco de suplentes durante el partido del sábado ante Defensa y Justicia.

24 de Septiembre de 2025 16:50hs

Miguel Ángel Russo atraviesa días difíciles debido a su salud. El entrenador de Boca Juniors fue internado el pasado lunes tras someterse a estudios médicos que detectaron un cuadro de deshidratación. Aunque el martes recibió el alta y se sumó a los entrenamientos con el equipo, este miércoles volvió a la clínica para realizarse nuevos chequeos y los especialistas decidieron que debía permanecer en observación hasta el jueves, dependiendo de su evolución.

Los problemas de salud del DT han sido intermitentes en los últimos meses, ocasionando varias internaciones en semanas recientes. Sin embargo, Russo reiteró su compromiso con el plantel, solicitando dirigir incluso tras salir del hospital. Su situación genera incertidumbre respecto de si estará presente en el próximo encuentro contra Defensa y Justicia por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, programado para este sábado en Florencio Varela.

Hace dos jornadas, Russo también había salido de una internación antes de viajar a Rosario para enfrentar a Central en el Gigante de Arroyito. Aunque inicialmente se pensó que no asistiría, finalmente estuvo presente. Ahora, con una evolución favorable tras pasar la noche en observación, se evalúa la posibilidad de que pueda ocupar el banco de suplentes durante el partido del sábado