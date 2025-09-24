Mariel Gabur: “Necesitamos obras de infraestructura y créditos para la producción”

La Ministra de Industria y Comercio de Corrientes puntualizó que una deuda que tiene la provincia es sumar frigoríficos para darle valor agregado a la ganadería

La Ministra de Industria y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, puntualizó que una deuda que tiene la provincia con la producción ganadera local, a la cual están impulsando, es “sumar frigoríficos para darle valor agregado” en territorio a la actividad.

Agregó: “tenemos las mejores razas y muy buena genética, pero necesitamos darle valor, sino nuestros terneros se van a terminar a otras provincias”.

En cuanto a la coyuntura económica, señaló que “hoy ha caído el consumo de los productos de la forestoinudstria”, dado que la población “prioriza los gastos primarios”.

Gabur puntualizó, además: “para que nuestra economía, que es agrícola y ganadera, necesitamos obras de infraestructura para poder competir en condiciones de igualdad. También necesitamos créditos para la producción”