La economía cayó por tercer mes consecutivo en julio

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica, cayó 0,1% respecto de junio. Este retroceso se dio en un contexto marcado por salarios deprimidos y una creciente inestabilidad financiera.

24 de Septiembre de 2025 16:42hs

La economía argentina registró en julio su tercera contracción mensual consecutiva, en un marco de deterioro moderado frente a los meses anteriores. Este retroceso se dio en un contexto marcado por salarios deprimidos y una creciente inestabilidad financiera.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció una caída del 0,1% respecto a junio. Este dato representa el peor desempeño mensual desde marzo y sitúa la actividad económica un 0,9% por debajo del nivel de diciembre de 2024.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento acumulado del año bajó al 5,6%. Este comportamiento refleja las dificultades que enfrenta la economía argentina para sostener su ritmo en un entorno adverso caracterizado por la presión inflacionaria y la volatilidad financiera.

La tendencia negativa refuerza los desafíos hacia la estabilización económica, en tanto sectores claves muestran signos de agotamiento. A pesar de las caídas consecutivas, el ritmo del deterioro pareció suavizarse en comparación con los meses previos.