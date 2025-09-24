La causa LIBRA volvió a cambiar de manos: la Cámara Federal porteña se la asignó al juez Martínez de Giorgi

La causa se integrará con otra denuncia ya existente en dicho juzgado que involucra a Karina Milei, acusada de cobrar dinero para gestionar reuniones con su hermano, el Presidente.

24 de Septiembre de 2025 18:13hs

La Cámara Federal porteña decidió que el caso $Libra, relacionado con una presunta estafa vinculada a la criptomoneda promovida en febrero por Javier Milei, sea tramitado en el Juzgado Federal N°8, dirigido por Marcelo Martínez De Giorgi. La causa se integrará con otra denuncia ya existente en dicho juzgado que involucra a Karina Milei, acusada de cobrar dinero para gestionar reuniones con su hermano, el Presidente.

El fallo fue emitido por Mariano Llorens, presidente del Tribunal de Apelaciones de Comodoro Py, tras la decisión de incompetencia tomada por Ariel Lijo respecto del juzgado de María Servini. Llorens argumentó que la investigación encabezada por Martínez De Giorgi resulta más amplia y engloba los hechos denunciados, incluyendo las presuntas solicitudes económicas dirigidas a los creadores de la criptomoneda.

Asimismo, se confirmó la postura de Lijo sobre la conexión probatoria y los acusados implicados entre ambos expedientes. En busca de optimizar la administración judicial, ambos casos serán tratados conjuntamente bajo la dirección del mismo juez y fiscal, Eduardo Taiano. Se enfatizó que esta resolución favorecerá un manejo más integrado del proceso.

Martínez De Giorgi ya había señalado que las causas deberían fusionarse, aunque previamente la Cámara Federal había determinado que siguieran tramitando por separado. Con el nuevo aval del Tribunal, el caso $Libra ha cambiado de jurisdicción nuevamente, siendo trasladado desde el ámbito de María Servini y, anteriormente, de Sandra Arroyo Salgado.